Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане к югу от Токио

30 июля 2019 02:38 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло во вторник в Тихом океане в 300 км к югу от японской столицы, угроза цунами не объявлялась. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился к востоку от небольшого острова Хатидзё, а очаг залегал на глубине около 60 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в центральной части Токио и соседних префектурах.

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