В Пакистане в результате крушения небольшого самолета погибли 10 человек

30 июля 2019 03:35 (UTC+04:00)

Не менее 10 человек погибли в Пакистане при падении небольшого самолета. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщила местная газета The News International.

По ее данным, воздушное судно упало в районе жилого квартала в городе Равалпинди на севере страны. Как отмечает издание, после катастрофы произошел пожар, который охватил несколько зданий.

Газета не уточняет, где именно находились люди, которые погибли - в самолете или на земле. На месте происшествия работают спасательные службы.

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