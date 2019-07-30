Bloomberg: Uber увольняет около 400 сотрудников

Компания Uber Advanced Technologies приняла решение об увольнении около 400 сотрудников, или порядка трети своего маркетингового управления в мире. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их данным, генеральный директор Uber Дара Хосровшахи в понедельник уведомил персонал компании о предстоящих сокращениях. "В настоящий момент имеется всеобщее ощущение того, что, несмотря на быстрое развитие, мы замедляемся. Такое происходит естественным путем по мере увеличения компании, однако нам нужно этим заняться, причем быстро", - приводит агентство выдержки из послания Хосровшахи по электронной почте.

Uber, которая в начала мая провела процедуру первичного размещения акций (IPO) на бирже Нью-Йорка, в отчете за первый квартал 2019 года информировала об убытках в размере $1,01 млрд. При этом ее выручка составила $3,1 млрд.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

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