В Японии за неделю от жары умерли 11 человек

30 июля 2019 07:18 (UTC+04:00)

По меньшей мере 11 человек скончались, еще 5,6 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за период с 22 по 28 июля из-за сильной жары. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, объявило во вторник Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.

Практически весь июль в Японии стояла относительно прохладная для лета погода, шли продолжительные дожди, а количество солнечных дней было минимальным. Однако на прошлой неделе метеорологи официально объявили об окончании сезона дождей, а столбик термометра стал подниматься выше 32-33 градусов Цельсия. В течение этой недели, по прогнозам синоптиков, в большинстве регионов основного острова Хонсю воздух днем будет прогреваться до 35 градусов.

Большинство пострадавших и умерших - люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить побольше жидкости и не находиться длительное время под открытым солнцем.

В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.

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