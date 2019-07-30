Южная Корея намерена предоставить продовольственную помощь КНДР в сентябре

30 июля 2019 12:11 (UTC+04:00)

Республика Корея планирует оказать продовольственную помощь КНДР к сентябрю этого года. Об этом во вторник сообщил представитель Министерства объединения Южной Кореи, комментируя информацию о якобы недавнем отказе Пхеньяна принять продовольствие из Южной Кореи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы намерены уточнить официальную позицию Севера по вопросу предоставления риса при посредничестве Всемирной продовольственной программы ВПП ООН и предпринять дальнейшие шаги", - цитирует Yonhap заявление чиновника. По его словам, в Сеуле надеются направить гуманитарную помощь в полном объеме к сентябрю.

Также ведомство в опубликованном во вторник докладе заявило, что Южная Корея настроена поддерживать контакт с Пхеньяном, чтобы добиться "конкретных результатов в сферах, требующих диалога двух корейских государств".

В июне правительство РК приступило к процедуре предоставления КНДР 50 тыс. тонн риса через отделение ВПП ООН в Пхеньяне. 11 июня Южная Корея направила ВПП и Детскому фонду ООН (UNICEF) средства в размере $8 млн для оказания продовольственной помощи Северной Корее. В июле южнокорейские чиновники сообщили, что КНДР через ВПП отказалась от предлагаемой гуманитарной помощи. Официальная позиция Пхеньяна по данному вопросу пока неизвестна.

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