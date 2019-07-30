Пекин считает нецелесообразным создание нового формата вместо ДРСМД

Китайские власти считают нецелесообразным создание нового многостороннего международного формата - аналога Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Формирование такого многостороннего договора сталкивается с рядом сложных трудностей политического, военного и юридического характера, - отметила она на регулярном брифинге. - Мы не считаем, что оно будет иметь какой-либо вес".

По ее словам, Китай всегда будет придерживаться оборонной политики. "Если японскую сторону действительно беспокоят вопросы безопасности, ей прежде всего нужно заявить Соединенным Штатам о неприемлемости односторонних шагов по выходу из ДРСМД", - подытожила Хуа Чуньин.

Как заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио японский министр иностранных дел Таро Коно, Япония считает, что ДРСМД играл важную роль в вопросе сокращения вооружения, и сейчас необходимо работать над созданием новой структуры, включающей в себя все ядерные державы - Россию, Великобританию, Китай, США, Францию. По его словам, Япония будет стараться вести работу со всеми этими государствами с целью создания нового документа о разоружении.

США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Американская администрация также пригрозила, что Вашингтон через шесть месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, якобы касающиеся этого договора. США настаивают прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную договором. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в ДРСМД.

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