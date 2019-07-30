Сеул и Вашингтон готовы справедливо разделить расходы на содержание войск США

30 июля 2019 12:50 (UTC+04:00)

США и Республика Корея (РК) договорились справедливо разделить расходы на оборону и содержание американского контингента на Корейском полуострове, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Сеуле 23-24 июля Южная Корея и Соединенные Штаты договорились провести консультации о разделении расходов на оборону разумным и справедливым способом", - заявил агентству источник. По его словам, конкретная сумма будет уточняться в ходе двусторонних переговоров, которые должны начаться в ближайшие месяцы. Однако точную дату консультаций чиновник не назвал.

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, выступая на парламентской сессии, также подтвердила факт обсуждения с Болтоном вопроса о совместных расходах на содержание американского контингента в РК.

5 апреля Национальное собрание (парламент) РК ратифицировало соглашение, в соответствии с которым расходы страны на содержание военных США повышаются на 8,2%. В соответствии с подписанным в марте документом, Сеул в 2019 году заплатит за содержание 28,5 тыс. американских военнослужащих в стране 1,04 трлн вон ($915 млн). Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания военных США в Южной Корее истек 31 декабря прошлого года, по которому ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 960 млрд вон ($860 млн). Заключению нового договора предшествовали десять раундов переговоров. Изначально представители США требовали от Южной Кореи увеличить размер ее взносов до $1,2 млрд в год.

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