Госдепартамент потратил $234 тыс. на поездку Трампа в его гольф-клуб в Шотландии

Госдепартамент потратил почти $234 тыс. на поездку американского президента Дональда Трампа в июле прошлого года в его гольф-клуб в Шотландии. Об этом сообщила в понедельник газета The Hill, в распоряжении которой оказалось письмо выполняющего надзорные функции генерального инспектора внешнеполитического ведомства Стивена Линика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем говорится, что Госдеп потратил $233 тыс. 732,86 на оплату своим сотрудникам командировочных, сверхурочных, аренды номеров гостиниц и автомобилей во время поездки Трампа в его элитный гольф-клуб Trump Turnberry в Тернберри (на юго-западе Шотландии) с 14 по 15 июля 2018 года. Как отмечает Линик, эта сумма не включает в себя средства, которые Министерство внутренней безопасности (МВБ) возместило Госдепу, и поэтому отражает только часть общих затрат на поездку.

Основная часть расходов внешнеполитического ведомства составила $111 тыс. 261,44 и пришлась на оплату аренды номеров в гостиницах.

Запоздалый ответ

Ответ генерального инспектора поступил лишь почти через год после того, как сенаторы Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс) и Томас Карпер (демократ от штата Делавэр), а также конгрессмен Элайджа Каммингс (от штата Мэриленд) запросили у ведомства информацию о расходах во время поездки. "Американцы не должны оплачивать неоправданные и расточительные поездки президента для игры в гольф за границей, - сообщили представители законодателей, ознакомившись с документом. - Почти $234 тыс., выявленные генеральным инспектором Госдепартамента, составляют лишь небольшую часть от общих расходов за один уик-энд на президентском поле для гольфа в Шотландии в прошлом году". При этом ведомство не ответило на вопрос демократов об объеме прибыли, которую получил гольф-клуб Трампа после этой поездки.

Законодатели все еще ожидают аналогичного отчета от МВБ, в котором подробно описываются его собственные расходы, связанные с поездкой в Тернберри. Сроки публикации данного документа неизвестны.

Трамп завершил 13 июля прошлого года рабочую часть своего визита в Соединенное Королевство и провел выходные в свободном режиме в Шотландии на территории собственного гольф-клуба Trump Turnberry. И в субботу, и в воскресенье его видели непосредственно за игрой в гольф. Там глава вашингтонской администрации готовился к встрече в Хельсинки с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась в понедельник.

Страстное увлечение

В мае интернет-издание The Huffington Post сообщило, что увлечение Трампа гольфом за время его президентства обошлось американским налогоплательщикам в $100 млн. Издание подсчитало, что за восемь лет на посту главы государства на "выходные поездки" и отпуск его предшественника Барака Обамы было потрачено $97 млн.

Нынешний президент США является большим поклонником гольфа и владеет 16 гольф-клубами в США и за пределами Америки - в Шотландии, Ирландии, ОАЭ и Индонезии, но чаще всего его можно увидеть на гольфовых полях в Палм-Бич (поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида), Бедминстере (штат Нью-Джерси) и пригороде столицы - Потомак-Фолс (штат Вирджиния). Критики Трампа и эксперты по вопросам этики считают, что президент, посещая так часто свои гольф-клубы, по сути, занимается их рекламой. Согласно подсчетам американских журналистов, республиканец за время своего президентства сыграл свыше 210 партий в гольф, причем большую часть - на собственных площадках.

Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно критиковал Обаму за то, что тот якобы слишком часто позволяет себе отдыхать, в том числе на поле для гольфа. "Я буду работать на вас, у меня не будет времени на гольф", - утверждал Трамп на предвыборном митинге своих сторонников в штате Вирджиния.

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