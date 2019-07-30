В Австралии самолет столкнулся с осветительной мачтой

Пассажирский самолет авиакомпании Cobham Aviation столкнулся с осветительной мачтой в аэропорту города Перт в Австралии, никто из пассажиров не пострадал, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник днем. Сообщается, что во время происшествия в самолете находились 62 пассажира и четыре члена экипажа.

По данным телеканала, в аэропорту подтвердили, что инцидент с самолетом авиакомпании Cobham произошел во время руления. "Экстренные службы находятся на месте, но пострадавших среди пассажиров и экипажа нет", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что происшествие не повлияло на работу аэропорта.

Сама авиакомпания сообщила, что речь идет о самолете Cobham RJ85. Также в Cobham Aviation сообщили, что в результате инцидента была повреждена носовая часть самолета. Авиакомпания также заявила о готовности сотрудничать в расследовании инцидента.

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