В Индии два человека погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусами

По меньшей мере два человека погибли и 33 пострадали в результате столкновения двух автобусов в Индии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, ДТП произошло во вторник утром в одном из районов штата Чхаттисгарх в центральной части страны.

"Водитель и пассажир одного из автобусов погибли. Тридцать три человека получили травмы", - заявил представитель полиции. Он добавил, что семь пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как сообщили местные власти, семьи погибших и пострадавших получат денежную компенсацию.

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