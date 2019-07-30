МИД КНР заявил о прямой причастности США к беспорядкам в Гонконге

Соединенные Штаты напрямую причастны к беспорядкам в специальном административном районе Гонконге, о чем свидетельствуют видео и фото с мест, где происходили беспорядки. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В последнее время благодаря тому, что запечатлели СМИ, мы постоянно убеждались в том, что среди агрессивно настроенных участников протестов было немало американских лиц, и даже промелькнул флаг США, - отметила она на регулярном брифинге. - У всех возник вопрос: какую же на самом деле роль сыграли Соединенные Штаты в том, что произошло в Гонконге?".

По словам дипломата, китайское правительство никогда не потерпит вмешательств иностранных сил во внутреннюю ситуацию Китая, в том числе Гонконга, который выступает в качестве неотъемлемой части КНР. "Мы советуем Вашингтону как можно раньше прекратить опасные игры с огнем", - подытожила Хуа Чуньин.

Несколько недель назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Антиправительственные акции в последнее время принимают все более ожесточенный характер. В минувшие выходные полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона несанкционированных митингов в разных районах города.

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