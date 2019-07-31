Ирак и Ливан впервые участвуют как наблюдатели в переговорах по Сирии в Нур-Султане

31 июля 2019 10:09 (UTC+04:00)

Делегации Ирака и Ливана впервые примут участие в качестве наблюдателей в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии в Нур-Султане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новшеством предстоящей встречи будет участие в качестве наблюдателей делегаций Ирака и Ливана, решение о подключении к переговорному процессу которых было принято по итогам предыдущей встречи в астанинском формате", - говорится в сообщении.

Отмечено, что для участия в проводимом на полях межсирийских переговоров заседании рабочей группы по освобождению задержанных и заложников в Нур-Султан прибудут представители Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"По аналогии с предыдущими раундами, в первый день за закрытыми дверями пройдут двусторонние и многосторонние технические консультации, на следующий день - пленарное заседание. Основные итоги двухдневных переговоров будут изложены в совместном заявлении государств-гарантов астанинского процесса", - уточнили в МИД.

Тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет 1 и 2 августа в Нур-Султане. В ней планируется участие делегаций гарантов (Ирана, России и Турции) правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на переговоры приглашены высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака.

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