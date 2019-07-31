Не менее 130 человек погибли из-за наводнения на востоке Индии

31 июля 2019 11:15 (UTC+04:00)

По меньшей мере 130 человек стали жертвами масштабного наводнения, охватившего восточный индийский штат Бихар. В зоне паводка оказались около 8,8 млн человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 106 погибших и 7,2 млн затронутых наводнением.

Паводок вызван необычно мощными муссонными ливнями, обрушившимися на штат и соседний Непал, с которым граничит Бихар и откуда в этот штат идет сток воды. Наводнение охватило 13 из 38 округов Бихара.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние 10 лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Индии два человека погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусами
Другие страны 30 июля 17:14
В Индии семь детей утонули в канаве с дождевой водой, пытаясь помыться
В мире 29 июля 05:46
Число спасенных из застрявшего в паводке поезда в Индии превысило 1 тыс. человек
Другие страны 27 июля 20:03
Наводнения в Бангладеш унесли жизни 114 человек
Другие страны 27 июля 13:54
В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
Другие страны 27 июля 11:22
При взрыве доменной печи в Индии погиб человек
Другие страны 26 июля 15:50
Лента новостей
В Азербайджане есть необходимость в расширении тренингов для предпринимателей
Экономика 12:36
У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны 12:29
Названо число азербайджанских туристов, посетивших Турцию в июне
Туризм 12:27
Али Ахмедов об утраченных иллюзиях оппозиции
Политика 12:19
Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
Другие страны 12:07
В области Казахстана продолжается сезонная уборка урожая
Бизнес 12:00
Центральный банк Азербайджана и Visa подписали меморандум о взаимопонимании
Финансы 11:56
Допинг счастья! Русская поэтесса под впечатлением об Азербайджане написала стихи (ФОТО)
Интервью 11:51
Туркменистан на нефтяных работах использует буровую установку производства КНР
Энергетика 11:50