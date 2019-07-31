Китай ввел временный запрет на частные поездки на Тайвань для жителей 47 городов

31 июля 2019 11:48 (UTC+04:00)

Власти КНР приняли решение с 1 августа ввести временный запрет на частные поездки на Тайвань для жителей 47 городов материкового Китая. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Министерства культуры и туризма КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Принимая во внимания текущие отношения между двумя сторонами материковым Китаем и Тайванем, было принято решение с 1 августа приостановить частные поездки жителей 47 городов материкового Китая на Тайвань", - говорится в заявлении ведомства.

Информация о том, на какие именно города распространяются новые меры, пока не приводится.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. При этом официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.

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