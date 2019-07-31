Главы МИД Японии и Китая обсудят недавние ракетные пуски КНДР

31 июля 2019 13:20 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Японии Таро Коно и глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И проведут в четверг переговоры на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке 1 августа. Об этом в среду сообщило Министерство иностранных дел Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят подготовку к государственному визиту в Японию председателя КНР Си Цзиньпина, который намечен на весну будущего года, а также затронут тему КНДР, которая за прошедшую неделю дважды провела ракетные испытания.

Ранее в среду Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 250 км. Новый ракетный пуск Пхеньяна был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря.

По мнению южнокорейский военных, КНДР в среду испытала тот же тип баллистических ракет малой дальности, что и 25 июля.

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