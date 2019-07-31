В США допустили отказ от торговой сделки с Британией при нарушении Белфастского соглашения

31 июля 2019 17:48 (UTC+04:00)

Конгресс США может проголосовать против заключения соглашения о свободной торговле с Великобританией, если Соединенное Королевство в процессе выхода страны из Евросоюза пересмотрит Белфастское соглашение, которое регулирует отношения между югом и севером Ирландии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У меня не было бы большого желания одобрять двустороннюю торговую сделку с Великобританией, если они власти Соединенного Королевства поставили бы под угрозу Белфастское соглашение", - приводит издание слова конгрессмена Ричарда Нила, члена комитета по доходам и расходам Палаты представителей. По его мнению, даже без учета этого вопроса, принятие такого комплексного договора может занять порядка пяти лет.

В свою очередь конгрессмен от штата Нью-Йорк Питер Кинг отметил, что без решения вопроса ирландской границы "будет очень тяжело получить одобрение Конгресса". При этом cпикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила мнение, что у соглашения "нет ни малейшего шанса" на утверждение законодателями.

27 июля новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле между странами сразу же после реализации Brexit.

Джонсон в ходе своей предвыборной кампании пообещал скорректировать проект соглашения о выходе страны из Евросоюза и исключить из него механизм бэкстопа, гарантирующий прозрачную границу между югом и севером Ирландии, однако до сих не представил новых вариантов решения этого спорного вопроса. Дублин в ответ на эти заявления неоднократно указывал на то, что сделка по Brexit, согласованная Лондоном и Брюсселем, не подлежит пересмотру. В ходе разговора с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром Джонсон пообещал ему не допустить после Brexit появления пограничной и таможенной инфраструктуры на британо-ирландской границе.

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