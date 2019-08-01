Парагвайская оппозиция готова приступить к процедуре импичмента президента

Парагвайская оппозиция объявила в среду о намерении начать процедуру импичмента президента страны Марио Абдо Бенитеса и вице-президента Уго Веласкеса на фоне скандала вокруг энергетического соглашения с Бразилией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, противники действующего правительства сформировали необходимое для этого абсолютное большинство в нижней палате парламента страны. "Решение принято", - приводит издание слова сенатора Серхио Годоя, по сообщению которого законодатели вменяют главе государства "ненадлежащее выполнение обязанностей" и "государственную измену".

На прошлой неделе по настоянию парламента Парагвая были преданы широкой огласке условия обновленного соглашения о закупке Асунсьоном у Бразилии электроэнергии ГЭС "Итайпу" на границе двух государств. По мнению бывшего главы парагвайской электроэнергетической компании ANDE Педро Ферейры, депутатов и местных экспертов отрасли, документ идет в разрез с государственными интересами и грозит бюджету многомиллионными потерями.

Скандал уже привел к отставке четверых высокопоставленных прагвайских чиновников, в том числе главы МИД. Новому министру иностранных дел, Антонио Ривасу, поставлена задача отменить подписанное в мае соглашение и подготовить новый договор с соседней страной. Правительство Бразилии уже сигнализировало о готовности к повторным переговорам. Свою обеспокоенность в связи с новым витком политического кризиса в Парагвае выразил в своем официальном аккаунте в Twitter посол США в этой стране Ли МакКленни.

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