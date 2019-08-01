Новый гендиректор МАГАТЭ вступит в должность не позднее 1 января 2020 года

1 августа 2019 12:23 (UTC+04:00)

Выдвижение кандидатов на пост генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продлится до 5 сентября 2019 года, новый глава организации вступит в должность до 1 января 2020 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет Управляющих МАГАТЭ решил, что государства могут выдвигать кандидатов на пост гендиректора до 5 сентября. Затем - консультации и рейтинговые голосования с прицелом завершить выборы ближе к концу октября. Новый гендиректор должен вступить в должность не позднее 1 января", - написал дипломат на своей странице в Twitter.

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