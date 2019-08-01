МИД Китая не комментирует обвинения США в отношении китайского миллиардера

Обвинения, выдвинутые Соединенными Штатами в отношении китайского миллиардера Лю Чжунтяню, не относятся к компетенции внешнеполитического ведомства Китая. Об этом в четверг в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с основателем китайского алюминиевого гиганта China Zhongwang, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Насколько я понимаю, это не дипломатический вопрос. Мне ничего не известно об этом", - сказала дипломат.

В среду электронная версия газеты The Wall Street Journal сообщила, что американские власти выдвинули в отношении китайского гражданина обвинения в неуплате таможенных пошлин на общую сумму около $2 млрд при ввозе алюминия в США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.