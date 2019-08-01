ЕС продолжит диалог с Зарифом, несмотря на черный список США

Евросоюз продолжит работать и вести диалог с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, которого США внесли в свой черный список по Ирану. Об этом заявил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Карлос Руис де Гордехуэла. Он также подчеркнул, что Евросоюз сожалеет о решении властей США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сожалеем об этом решении США. Мы будем продолжать работать с Зарифом, который является самым высокопоставленным иранским дипломатом, поскольку нам необходимо поддерживать дипломатические контакты с этой страной", - заявил он.

В среду представитель американской администрации высокого ранга объявила, что США вводят санкции в отношении Зарифа. По ее словам, "Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества, он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Как отметил сам иранский министр иностранных дел, американские санкции не влияют ни на него, ни на его семью, поскольку, по словам дипломата, у него "нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана". По убеждению Зарифа, причина, по которой Вашингтон ввел эти ограничения, заключается в том, что США рассматривают его "как главного представителя Ирана во всем мире".

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