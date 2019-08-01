Глава МИД Польши заявил, что вопрос репараций от Германии не закрыт

Польша не согласна с тем, что вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, закрыт, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, участвуя в четверг в Варшаве вместе с главой МИД Германии Хайко Маасом в торжествах по случаю 75-летия начала Варшавского восстания, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Ранее в среду посещающий Варшаву Маас в очередной раз подтвердил позицию Германии о том, что тема репараций для его страны закрыта.

"Ущерб, нанесенный Польше и полякам, не был возмещен виновными. Этот факт является яркой иллюстрацией более широкой проблемы, которая мешает полякам признавать вопросы репараций закрытыми", - сказал Чапутович.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

В мае глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик заявил, что сумма компенсаций от Германии за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, превышает один триллион долларов.

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