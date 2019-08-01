У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в четверг у побережья Чили. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 102 км к северо-западу от города Санта-Крус с населением около 33 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Национальный офис чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел и общественной безопасности Чили сообщил, что технические специалисты приступили к оценке последствий землетрясения. К настоящему моменту сведений о жертвах, пострадавших или серьезном ущербе инфраструктуре не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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