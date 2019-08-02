Япония усиливает контроль за экспортом в Южную Корею

2 августа 2019 06:27 (UTC+04:00)

Правительство Японии приняло решение вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Соответствующее решение было утверждено на состоявшемся в пятницу заседании кабинета министров страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, официально соответствующее решение вступит в силу 28 августа. "Это адекватные меры, направленные на обеспечение национальной безопасности нашей страны", - подчеркнул глава японского экономического ведомства Хиросигэ Сэко. Он также отметил, что ограничения не несут в себе цели нанести вредя японско-южнокорейским отношениям. "Контроль за экспортом соответствующих материалов в Южную Корею был недостаточным", - добавил он.

Эта мера стала уже вторым серьезным шагом Токио по ограничению экспорта в Южную Корею после того, как 1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal ("Ниппон стил энд Сумитомо метал") выплатить компенсацию четырем корейским гражданам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что эта проблема была окончательно решена при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран.

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