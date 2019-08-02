Помпео заявил, что Китай десятилетиями вынуждал США ввести торговые пошлины

Американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что торговая политика Китая на протяжении десятков лет стала препятствием для развития свободной торговли с США и повлекла за собой ввод торговых пошлин Вашингтоном. Сказал Помпео во время выступления на полях 52-й ежегодной встречи министров иностранных дел стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Десятилетиями Китай извлекал выгоду из торговли, но пришло время положить этому конец, - прокомментировал Помпео сделанное в четверг американским президентом объявление о введении с 1 сентября новых пошлин в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд. - Президент Трамп заявил, что мы исправим это. А чтобы решить ситуацию, необходимо упорство, которое мы все сегодня утром видели (о решении Трампа ввести торговые пошлины - прим. ТАСС)".

Госсекретарь США также указал, что целью американской стороны является осуществление торговли в условиях конкуренции. "Мы хотим обеспечить свободную и справедливую торговлю, которая не будет подрывать принципы конкуренции", - заключил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.