НАТО полностью поддерживает решение США выйти из ДРСМД

2 августа 2019 15:21 (UTC+04:00)

Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия ДРСМД после одностороннего выхода из него США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Решение США о выходе из договора вступает в силу, его полностью поддерживают союзники по НАТО", - говорится в сообщении.

При этом страны НАТО остаются привержены сохранению контроля над вооружениями после прекращения действия ДРСМД и выступают за усиление этих мер.

"Союзники полностью привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Таким образом, мы продолжим поддерживать и укреплять контроль над вооружениями как ключевой элемент евроатлантической безопасности", - утверждается в заявлении.

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