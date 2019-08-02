США призвали Россию и Китай участвовать в создании новой системы контроля над вооружениями

2 августа 2019 15:45 (UTC+04:00)

Вашингтон считает необходимым участие и Москвы, и Пекина в создании новой системы контроля над вооружениями. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Госдепартамента о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что администрация президента Дональда Трампа стремится создать новую систему контроля над вооружениями, которая "выходит за рамки двусторонних договоров прошлого".

"США призывают Россию и Китай использовать сложившуюся после прекращения ДРСМД возможность для того, чтобы добиться реальных результатов в обеспечении безопасности наших стран и всего мира", - сказано в заявлении.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео официально объявил о выходе США из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие договора прекращено со 2 августа по инициативе американской стороны.

КНР выступила против выхода США из российско-американского Договора о РСМД, призвав Белый дом вернуться к выполнению своих обязательств. Вашингтон в свою очередь ранее неоднократно высказывался за подготовку схожего с ДРСМД соглашения, но с участием Китая.

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