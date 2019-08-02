Столтенберг рассказал об ответе НАТО на распад ДРСМД

НАТО отреагирует на распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мерами в сфере ПРО, обеспечит эффективность средств ядерного сдерживания, но при этом не намерена развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе, заявил в пятницу журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.

"Мы согласовали комплекс мер по обеспечению того, чтобы сдерживание и оборона НАТО оставались надежными и эффективными. Но мы не будем торопить реализацию или делать какие-то необдуманные шаги. Мы тщательно рассмотрим варианты", - заявил он в штаб-квартире альянса.

По его словам, союзники будут работать "над такими вопросами, как учения, разведка, противовоздушная и противоракетная оборона и конвенциональные возможности".

"Мы также обеспечим, чтобы наши средства ядерного сдерживания оставались безопасными, надежными и эффективными. Некоторые из этих мер могут быть реализованы быстро, а другие потребуют времени. Все, что мы делаем, будет сбалансированным, скоординированным и оборонительным", - заявил он.

По словам Столтенберга, НАТО не хочет "новой гонки вооружений". "Мы не намерены развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе", - подтвердил он прежнюю позицию альянса.

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