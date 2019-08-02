НАТО считает, что гонку вооружений можно предотвратить, несмотря на распад ДРСМД

НАТО считает, что гонку вооружений можно предотвратить, несмотря на распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в пятницу генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе в связи с прекращением действия ДРСМД после выхода из него США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, НАТО не хочет "новой гонки вооружений". "Мы не намерены разворачивать новые наземные ядерные ракеты в Европе", - повторил Столтенберг. В то же время генсек не дал прямого ответа на вопрос, есть ли у НАТО планы увеличить в Европе количество ядерных ракет морского и воздушного базирования. "Ракеты и ядерное вооружение морского базирования являются частью договора СНВ. Уже есть соглашения, которые покрывают стратегические средства воздушного, морского и наземного базирования. Мы все знаем, что договор СНВ предстоит продлить, это тема, которая сейчас на столе", - заявил Столтенберг.

Генсек уточнил, что НАТО согласовала набор мер для усиления обороны после распада ДРСМД, однако не намерена торопиться с их реализацией. "Мы согласовали набор мер по обеспечению того, чтобы сдерживание и оборона НАТО оставались надежными и действенными. Но мы не будем торопить их реализацию или делать необдуманные шаги. Мы тщательно рассмотрим все наши варианты", - заявил он.

После этого он практически дословно повторил заявление, сделанное им после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 21 июня, о том, что после распада ДРСМД страны альянса будут принимать ответные меры "на таких направлениях, как учения, разведка, противовоздушная и противоракетная оборона и неядерные вооружения".

"Мы также обеспечим сохранение безопасности, надежности и эффективности наших средств ядерного сдерживания. Некоторые из этих мер могут быть реализованы быстро, а другие потребуют больше времени. Все они будет сбалансированными, скоординированными и оборонительными", - пообещал Столтенберг.

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