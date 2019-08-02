Трамп обсудил с Джонсоном международную безопасность и двустороннюю торговлю

2 августа 2019 17:16 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и обсудил с ним международную безопасность, а также вопросы торговли между двумя странами. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По ее информации, Трамп собирается встретиться с Джонсоном во время предстоящего саммита Группы семи (G7), который пройдет 24-26 августа во Франции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Зариф призвал США прекратить самоизоляцию
Другие страны 17:58
Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах
США 17:57
В МИД РФ призвали США отказаться от развертывания создаваемых ими ракет
Другие страны 17:16
В Польше поддержали выход США из ДРСМД
Европа 16:35
США призвали Россию и Китай участвовать в создании новой системы контроля над вооружениями
Другие страны 15:45
НАТО полностью поддерживает решение США выйти из ДРСМД
Другие страны 15:21
Лента новостей
Зариф призвал США прекратить самоизоляцию
Другие страны 17:58
Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах
США 17:57
ЕС призывает КНДР воздерживаться от запусков ракет малой дальности
Другие страны 17:52
Глава МВД Германии хочет ввести контроль на границе со Швейцарией
Европа 17:50
В Азербайджане обнародованы результаты экзаменов по спобностям для будущих журналистов
Общество 17:48
Азербайджанские песни прозвучали на Балканах (ФОТО)
Культура 17:42
В Казахстане отмечено сокращение денежных переводов
Финансы 17:42
Международная логистическая компания открыла представительство в Узбекистане
Бизнес 17:42
Узбекско-корейское СП закупает дренажные насосы
Тендеры 17:42