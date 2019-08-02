Трамп обсудил с Джонсоном международную безопасность и двустороннюю торговлю

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и обсудил с ним международную безопасность, а также вопросы торговли между двумя странами. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По ее информации, Трамп собирается встретиться с Джонсоном во время предстоящего саммита Группы семи (G7), который пройдет 24-26 августа во Франции.

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