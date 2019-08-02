В результате авиаудара в Афганистане ликвидировали троих лидеров Талибана

2 августа 2019 22:36 (UTC+04:00)

Трое лидеров движения "Талибан", среди которых "теневой губернатор" провинции Фарах, были ликвидированы в Афганистане в результате воздушного удара, говорится в общении министерства обороны страны в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщению, авиаудар был нанесен в пятницу вечером в 20.10 в районе Хак Сафид провинции Фарах на западе Афганистана.

В результате удара были ликвидированы "Мулла Абдул Бари, "теневой губернатор" провинции Фарах", а также два командира "Талибана", отвечающие за координацию действий боевиков в западных провинциях.

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