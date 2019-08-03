Индия и США будут развивать сотрудничество стартапов и оборонных предприятий

Индия и США будут работать над созданием политического климата, способствующего развитию сотрудничества между предприятиями оборонного комплекса и стартапами двух стран. Намерение добиваться этого достигнуто в ходе встречи Индийско-американской группы по оборонной политике (India - US Defence Policy Group), которая состоялась в пятницу в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывает агентство, стороны "подчеркнули важность сотрудничества между оборонной промышленностью и стартапами в обеих странах и согласились добиваться создания способствующего этому политического климата".

По этой информации, индийскую делегацию на встрече возглавлял первый замминистра обороны Санджай Митра, американскую - замминистра обороны США по политическим вопросам Джон Руд. Делегации также рассмотрели успехи, которых стороны достигли в различных областях оборонного сотрудничества.

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