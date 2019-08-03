Путин направил приветствие участникам и гостям Армейских международных игр

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям пятых Армейский международных игр. Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ежегодные соревнования военных профессионалов, настоящих асов и мастеров ратного дела из разных стран мира, уже стали замечательной традицией, настоящим зрелищным, ярким праздником - и не только красоты и мощи современной техники, но и доверия и дружбы людей, в чьих руках она находится", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что формат игр вносит большой вклад в развитие международного сотрудничества и укрепления партнерских связей между странами для обеспечения безопасности мира.

Пятые Армейские международные игры, проходящие под эгидой Минобороны РФ, стартовали 3 августа. Их участниками стали более 5 тыс. военных 36 армий: для них организовали 32 конкурса на 25 полигонах в 10 странах. В России пройдет 15 конкурсов, остальные примут Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Казахстан, Монголия и Узбекистан; в Индии, Монголии и Узбекистане игры пройдут впервые. Самый зрелищный конкурс "Танковый биатлон" традиционно пройдет на подмосковном полигоне Алабино.

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