У побережья префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 6,2

4 августа 2019 16:07 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье на северо-востоке Японии у префектуры Фукусима, угрозы цунами нет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине около 50 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных префектур, включая Мияги и Иватэ, а также в столичном регионе.

По информации энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), землетрясение не привело к возникновению внештатных ситуаций на остановленной аварийной АЭС "Фукусима-1". Как сообщил телеканал NHK, для проверки систем безопасности было временно приостановлено движение скоростных экспрессов "синкансэн" на участке между Токио и городом Сендай (административный центр префектуры Мияги).

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