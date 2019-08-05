При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев

5 августа 2019 00:49 (UTC+04:00)

Шестеро мексиканцев стали жертвами стрельбы, устроенной в торговом центре в городе Эль-Пасо в штате Техас в субботу. Об этом заявил в воскресенье президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая в штате Мичоакан. Ранее он говорил о трех погибших соотечественниках, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, сегодня в сделанном ФБР докладе <...> [говорится, что] шестеро мексиканцев погибли и семеро получили ранения", - цитирует главу государства на своем сайте газета Milenio. В воскресенье глава МИД Мексики Марсело Эбрард рассказал о девяти пострадавших в Эль-Пасо соотечественниках. В связи со случившейся трагедией власти латиноамериканской страны намерены принять меры юридического характера, чтобы потребовать защитить находящихся в США мексиканцев.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Погибли 20 человек, 26 ранены, нападавшего задержала полиция. В тот же день Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам всех жертв.

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