Южная Корея потратит $6,5 миллиардов для снижения зависимости от Японии

5 августа 2019 09:16 (UTC+04:00)

Южная Корея планирует крупномасштабные инвестиции, чтобы к 2024 году отказаться от зависимости некоторых отраслей промышленности от поставок материалов и компонентов из Японии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, инвестиции на сумму 7,8 триллионов вон (6,47 миллиардов долларов) будут направлены на освоение производства сотни наименований стратегически важной продукции.

"Мы повысим конкурентоспособность отраслей по производству таких материалов, компонентов и оборудования", - приводит Рёнхап заявление министра экономики и финансов Республики Корея Хон Нам Ги.
В июле Япония исключила Южную Корею из списка государств, которые пользуются наиболее благоприятными условиями для закупок японских наноматериалов двойного назначения. Это произошло на фоне попыток Сеула добиться от японских компаний компенсаций за использование принудительного труда корейцев во время колониального господства Японии в Корее в 1910-1945 годах.

Как заявил министр промышленности Южной Кореи Сон Юн Мо, правительство сфокусировано на поиске путей решения таких проблем, как зависимость от какой-то другой страны.
По данным Рёнхап, торговый дефицит Южной Кореи в торговле с Японией в 2018 году составил 24,1 миллиарда долларов, из которых 22,4 миллиарда потрачены на закупку промышленных материалов, запчастей и оборудования.

Япония считает претензии со стороны Южной Кореи по поводу ущерба за колониализм необоснованными, поскольку при установлении дипломатических отношений двух стран в 1965 году Токио выплатил Сеулу 500 миллионов долларов, чтобы окончательно закрыть вопрос о компенсациях.

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