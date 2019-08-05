В Афганистане при нападении талибов на КПП погибли семь полицейских

5 августа 2019 09:57 (UTC+04:00)

По меньшей мере семь полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на КПП в Афганистане, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье в южной провинции Кандагар. Сообщается, что речь идет об инсайдерской атаке, подозреваемому в совершении нападения удалось скрыться.

Телеканал отмечает, что движение "Талибан" взяло на себя ответственность за произошедшее.

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