Amazon добавил возможность отказа от передачи голосовых команд для экспертизы

Компания Amazon предоставила пользователям своих "умных" колонок Echo и голосового ассистента Alexa возможность отключить функцию прослушивания их сообщений сотрудниками, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, для того, чтобы запретить передачу аудиофайлов сотрудникам Amazon, пользователям необходимо самим отключить эту функцию в настройках колонки или смартфона. Раньше это сделать было нельзя.

"Мы со всей серьезностью относимся к безопасности личных данных наших пользователей и постоянно дорабатываем наши практики и процедуры, - приводит портал слова представителя Amazon. - Голосовые команды пользователей, которые воспользуются этим исключением, не будут передаваться в рамках контролируемого процесса обучения, который подразумевают личную обработку [сотрудниками] крайне малого числа аудиозаписей".

В компании также предоставили пользователям возможность удалять сообщения, если ранее они были переданы для обработки. Однако пользователи должны будут сами контролировать этот процесс, так как по умолчанию сервис будет работать в прежнем режиме. Издание отмечает, что ранее компании Apple и Google также предоставилипользователям аналогичных "умных" колонок и голосовых ассистентов возможность запретить сотрудникам прослушивать их команды.

Вопрос безопасности данных

В июле один из бывших подрядчиков, анализировавший в прошлом работу голосового помощника Siri от Apple, анонимно сообщилжурналистам газеты The Guardian, что он и его коллеги регулярно слышали личные разговоры пользователей. Это могло происходить, в частности, в тех случаях, когда голосовой помощник был активирован по ошибке без ведома владельца.

Также в июле стало известно, что сотрудники Google регулярно прослушивают голосовые команды, которые пользователи дают смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant. Это признал в официальном блоге Google менеджер по продукции компании Дэвид Монсис. Он заверил, что сотрудники Google не знают, чьи именно аудиосообщения они прослушивают, и не имеют доступа к какой-либо личной информации.

До этого Amazon призналась, что ее сотрудники ежедневно прослушивают пользователей своих "умных" колонок Echo и голосового ассистента Alexa. Ежедневно каждый специалист, которому это поручено, мог ознакомиться с сотнями записей команд владельцев данных устройств. В компании подчеркнули, что это делается для "совершенствования функции распознавания голоса и системы понимания естественного языка".

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. От продажи книг и музыкальных пластинок компания постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям ее сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.

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