Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане

5 августа 2019 13:24 (UTC+04:00)

Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел на прошлой неделе в элитном ресторане отеля La Fontaine aux Bretons в коммуне Порник (департамент Атлантическая Луара), куда 22-летняя девушка пришла поужинать со своими родителями.
Родители рассказали, что когда их дочь выпила предложенную жидкость, ее вырвало веществом, которое обожгло кожу даже сквозь платье.

Она была экстренно доставлена в больницу города Нант и введена в состояние искусственной комы.

Как сообщила жандармерия, вещество являлось "промышленным средством для мытья посуды, содержащим едкий натр". Согласно первоначальным данным расследования, емкость с веществом по ошибке поставили в холодильник с прохладительными напитками.

Отец девушки со ссылкой на медиков сообщил, что его дочь "рискует потерять пищевод".
Это не первый случай отравления моющими средствами в ресторанах Франции этим летом. В июне из-за аналогичного инцидента в больницу попала посетительница Pizza Hut в Париже.

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