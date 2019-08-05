В Тихом океане у берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане у берегов королевства Тонга, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 09.01. Эпицентр располагался в 309 километрах к северу от столицы Тонга города Нукуалофа и в 57 километрах к северо-западу от второго по численности населения города Неиафу.

Очаг залегал на глубине 80 километров. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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