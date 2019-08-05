Путин заявил, что действия США по ликвидации ДРСМД могут возобновить гонку вооружений

Выход США под надуманным предлогом из ДРСМД серьезно осложнил ситуацию в мире и породил фундаментальные риски для всех. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он добавил, что действия США по ликвидации ДРСМД возобновят гонку вооружений. Путин пообещал, что Россия приступит к разработке ракет средней и меньшей дальности, если будет уверена, что Штаты начали производство таких вооружений.

Российский лидер поручил Минобороны, СВР и МИД тщательно наблюдать за шагами Вашингтона по размещению ракет средней и меньшей дальности.

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