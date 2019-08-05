МИД России призвал страны ООН объединиться по вопросу неразмещения оружия в космосе

5 августа 2019 17:32 (UTC+04:00)

Все страны ООН должны выступать с единых позиций по вопросу о неразмещении оружия в космосе и поддерживать мирные инициативы в этой сфере. Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с недавней презентацией национальной космической оборонной стратегии Франции, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

В дипведомстве отметили, что "даже при первом прочтении стратегии возникают серьезные вопросы к некоторым ее положениям, которые российская сторона намерена адресовать французским партнерам". "Франция стала вторым (после США) государством, которое официально признало возможность возникновения вооруженного конфликта в космическом пространстве. При этом в ответ на "недружественные" или "враждебные" действия в отношении французских космических объектов не исключаются меры противодействия в том числе, как мы понимаем, и силового характера", - обратили внимание в министерстве.

"Нет сомнения, что в ответ все государства ООН, осознающие свою ответственность за сохранение космоса в качестве общего достояния человечества для будущих поколений, должны объединиться на позиции неприятия любых планов по его вепонизации и удвоить усилия в поддержку международных мирных инициатив", - подчеркнули на Смоленской площади.

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