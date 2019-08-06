Лондон готов обсуждать с Брюсселем параметры новой сделки по Brexit

Правительство Великобритании открыто для ведения переговоров с Евросоюзом для заключения нового соглашения об условиях Brexit, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим заключить сделку. Печально, что они не хотят вести переговоры с нами. Тот факт, что соглашение о выходе трижды было отклонено Палатой общин с большим перевесом голосов означает, что если новая сделка и будет заключена, то они должны быть готовы к пересмотру старой. Мы готовы и хотим это сделать", - сказал источник.

Газеты Daily Telegraph и The Guardian со ссылкой на дипломатов ЕС ранее информировали, что Брюссель считает Brexit без сделки "основным сценарием правительства Великобритании".

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