Россия призвала учесть арсеналы Англии и Франции в договоре на смену ДРСМД

6 августа 2019 16:31 (UTC+04:00)

Россия обращала внимание США, что в новом договоре на смену ДРСМД нужно учесть арсеналы Англии и Франции, но Вашингтон "пока не готов", заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в интервью российским СМИ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Патрушев напомнил, что США предлагают на смену ДРСМД (Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) создать многосторонний договор, где в качестве одной из сторон упоминается Китай.

"А почему только Китай (должен быть вовлечен), если это многосторонний договор? Почему не учитывается Англия, почему не учитывается Франция?", - отметил он. Патрушев подчеркнул, что Москва обозначала эту тему, однако "Америка готова учитывать Китай, к чему Китай не стремится, и не готова пока учитывать" Великобританию и Францию.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.

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