Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $117 млрд из-за споров между США и Китаем

Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось примерно на $117 млрд в понедельник в свете эскалации торговых противоречий между США и Китаем. Такие оценки опубликовало агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как оно отмечает, для 21 предпринимателя из числа входящих в список лиц, потери за день составили более $1 млрд. Совокупное состояние 500 богатейших людей мира уменьшилось примерно на 2,1% до $5,4 трлн к завершению фондовых торгов в США в понедельник. Падение американских котировок было самым значительным с начала текущего года.

Больше всех потерял в понедельник основатель компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос - $3,43 млрд, его состояние сократилось до $110 млрд. На втором месте по объемам потерь глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Суммарная стоимость его активов составила $94,6 млрд после снижения в понедельник на $3,2 млрд. На третьей позиции - основатель компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, Марк Цукерберг. Его состояние уменьшилось на $2,8 млрд до $71,1 млрд.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сообщил, что его страна с 1 сентября вводит новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Одной из причин этого шага хозяин Белого дома назвал тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции. Представители КНР заявили о готовности принять ответные меры.

На фоне эскалации торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном произошло резкое ослабление курса юаня, что в США восприняли как стремление Китая минимизировать ущерб от потерь в торговле из-за пошлин. Минфин США в понедельник официально обвинил Китай в манипулировании курсом валюты, а Трамп в Twitter назвал "серьезным нарушением" решение Народного банка Китая (центробанк) понизить курс юаня.

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