В Мехико совершено разбойное нападение на магазин монетного двора

6 августа 2019 22:48 (UTC+04:00)

Вооруженные неизвестные напали во вторник на главный магазин Монетного двора Мексики в столице латиноамериканской страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Televisa.

Преступники забрали со склада магазина золотые и серебряные монеты, а также наручные часы из драгоценных металлов. По некоторым данным, стоимость похищенного составляет порядка $3 млн. Сведений о погибших или пострадавших в ходе нападения не поступало.

Налетчики скрылись с места преступления на мотоцикле, задержать их по горячим следам не удалось. Власти ведут поиск преступников.

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