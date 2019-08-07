Ким Чен Ын руководил испытаниями новых тактических управляемых ракет

КНДР произвела 6 августа запуски новых тактических управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство Yonhap.

"Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын лично руководил пусками новых тактических управляемых ракет", - приводит Yonhap сообщение ЦТАК.

"Две тактические управляемые ракеты, запущенные с аэродрома в западной части страны пролетели над столичным округом и центральными регионами и успешно поразили цель на острове в Восточном (Японском - прим. ТАСС) море", - сообщает агентство.

По итогам испытаний наблюдавший за ними Ким Чен Ын заявил, что ракетные пуски "стали возможностью направить предупреждение в связи с совместными военными учениями", проводящимися Южной Кореей и США.

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