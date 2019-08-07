Ким Чен Ын руководил испытаниями новых тактических управляемых ракет

7 августа 2019 02:26 (UTC+04:00)

КНДР произвела 6 августа запуски новых тактических управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство Yonhap.

"Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын лично руководил пусками новых тактических управляемых ракет", - приводит Yonhap сообщение ЦТАК.

"Две тактические управляемые ракеты, запущенные с аэродрома в западной части страны пролетели над столичным округом и центральными регионами и успешно поразили цель на острове в Восточном (Японском - прим. ТАСС) море", - сообщает агентство.

По итогам испытаний наблюдавший за ними Ким Чен Ын заявил, что ракетные пуски "стали возможностью направить предупреждение в связи с совместными военными учениями", проводящимися Южной Кореей и США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минобороны Южной Кореи: ракеты КНДР развили скорость в 6,9 Маха
Другие страны 6 августа 15:14
Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
Другие страны 3 августа 12:26
КНДР опровергла оценки США и Южной Кореи о последних испытаниях ракет
США 3 августа 11:12
В КНДР сообщили, что 2 августа страна провела испытания реактивной системы залпового огня
Другие страны 3 августа 02:37
Китай призвал облегчить санкции против КНДР
Китай 3 августа 00:46
ЕС призывает КНДР воздерживаться от запусков ракет малой дальности
Другие страны 2 августа 17:52
Лента новостей
Бразилия впервые введет санкции против Венесуэлы
Другие страны 02:49
В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
США 01:53
Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
Политика 01:28
Конгресс может заставить Трампа ввести против Турции санкции из-за С-400
США 00:59
"Аякс" и ПАОК сыграли вничью в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Спорт 00:33
Болтон заявил, что США вышли из ДРСМД в том числе из-за шагов Китая
США 00:04
Цена нефти Brent упала ниже $59 за баррель впервые с 12 июня
Энергетика 6 августа 23:29
Лига Чемпионов: "Карабах" одержал важную победу на выезде
Общество 6 августа 23:00
В Мехико совершено разбойное нападение на магазин монетного двора
Другие страны 6 августа 22:48