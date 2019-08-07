Бразилия впервые введет санкции против Венесуэлы

7 августа 2019 02:49 (UTC+04:00)

Бразильские власти готовятся к введению односторонних санкций в отношении высокопоставленных представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник газета Globo.

По информации издания, МИД и Минюст Бразилии сейчас готовят список должностных лиц Боливарианской Республики, "действия которых противоречат принципам и целям бразильской конституции". Как уточняется, им будет запрещен въезд на территорию крупнейшего латиноамериканского государства.

Ожидается, что о принятии соответствующей меры в ходе проходящей в Лиме международной конференции по ситуации в Венесуэле объявит министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.

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