Бразилия впервые введет санкции против Венесуэлы

Бразильские власти готовятся к введению односторонних санкций в отношении высокопоставленных представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник газета Globo.

По информации издания, МИД и Минюст Бразилии сейчас готовят список должностных лиц Боливарианской Республики, "действия которых противоречат принципам и целям бразильской конституции". Как уточняется, им будет запрещен въезд на территорию крупнейшего латиноамериканского государства.

Ожидается, что о принятии соответствующей меры в ходе проходящей в Лиме международной конференции по ситуации в Венесуэле объявит министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.

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