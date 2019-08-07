Австралия подписала соглашение об индивидуальной программе партнерства с НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и австралийский министр обороны Линда Рейнолдс подписали соглашение об индивидуальной программе партнерства и сотрудничества между Североатлантическим альянсом и Австралией. Об этом глава оборонного ведомства сообщила в среду в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подписана индивидуальная программа партнерства и сотрудничества с генеральным секретарем НАТО. Это соглашение подтверждает приверженность Австралии (принципам) надежного партнерства и расширению взаимодействия с НАТО", - написала она.

В свою очередь, Столтенберг во время церемонии подписания отметил, что члены альянса обеспокоены действиями Ирана в Персидском заливе и не исключают возможности объединения усилий для защиты региона. "Все наши союзники обеспокоены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе. Свобода судоходства чрезвычайно важна. Присутствия там НАТО как такового нет, но мы, конечно, очень внимательно следим за ситуацией", - цитирует генсека издание The Australian.

Министр обороны Австралии подчеркнула, что Канберра рассматривает возможность присоединения к возглавляемой США глобальной коалиции, направленной на защиту судоходства в Персидском заливе, однако правительство "не будет спешить с принятием этого решения".

Генеральный секретарь НАТО прибыл в Австралию с двухдневным визитом, в ходе которого у него запланированы встречи с главой внешнеполитического ведомства страны Марис Пэйн и другими высокопоставленными должностными лицами. Ожидается, что глава Североатлантического альянса обсудит растущую роль России и Китая, сохраняющуюся угрозу терроризма и проблемы кибербезопасности. Запланированы встречи Столтенберга в федеральном парламенте страны в Канберре и выступление перед студентами австралийского национального университета.

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