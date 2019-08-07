Представитель властей КНР встретился с ключевыми политиками и бизнес-элитой Гонконга

7 августа 2019 15:27 (UTC+04:00)

Глава канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин встретился в Шэньчжэне с группой из 500 представителей гонконгской политической и бизнес-элиты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На встрече Чжанг Сяомин отметил, что антиправительственные волнения, продолжающиеся в Гонконге уже два месяца, стали самым серьезным кризисом с момента воссоединения Гонконга с материковым Китаем в 1997 году. "Кризис продолжается 60 дней. Он разрастается, насилие обостряется, воздействие оказывается на все более широкие слои общества", - сказал он. Чжан Сяомин подчеркнул, что "центральное правительство КНР серьезно озабочено ситуацией в Гонконге".

По информации издания, встреча прошла в закрытом от прессы режиме и длилась два часа. Представители оппозиционных сил на нее приглашены не были.

Два месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам согласилась снять законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

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