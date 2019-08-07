Трамп сообщил о согласии Южной Кореи увеличить выплаты США на обеспечение ее безопасности

7 августа 2019 17:05 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Республика Корея (РК) согласилась на дальнейшее увеличение выплат Соединенным Штатам для компенсации американских расходов на обеспечение южнокорейской безопасности. Об этом он написал в среду в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Южная Корея согласилась платить значительно больше денег Соединенным Штатам, чтобы защитить себя от Северной Кореи", - утверждал Трамп.

По его мнению, в прошлые годы выплаты Сеула Вашингтону на компенсацию расходов по обеспечению безопасности были слишком малы. Он добавил, что в прошлом году по его запросу Южная Корея уже увеличила их до $990 млн. Как сообщил Трамп, страны начали переговоры о размерах будущих выплат.

"Южная Корея - очень богатая страна, которая сейчас чувствует себя обязанной внести вклад в военную защиту, которую предоставляют Соединенные Штаты Америки", - добавил Трамп.

После Корейской войны 1950-1953 годов Южная Корея передала право управления своими войсками США для защиты страны от угрозы вторжения со стороны КНДР. Право командования войсками в мирное время было возвращено Сеулу в 1994 году, однако право оперативного управления во время вооруженного конфликта до сих пор остается у Вашингтона.

В апреле Национальное собрание (парламент) РК ратифицировало соглашение, в соответствии с которым расходы страны на содержание военных США повышаются на 8,2%. В соответствии с подписанным в марте документом, Сеул в 2019 году заплатит за содержание 28,5 тыс. американских военнослужащих в стране 1,04 трлн вон ($915 млн). Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания военных США в Южной Корее истек 31 декабря прошлого года. В соответствии с ним, ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 960 млрд вон ($860 млн). Заключению нового договора предшествовали десять раундов переговоров. Изначально представители США требовали от Южной Кореи увеличить размер ее взносов до $1,2 млрд в год.

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